Corriere di Bergamo: "Champions, la banda Gasp è pronta"

L'Atalanta è pronta allo storico debutto in Champions League. Domani l'esordio degli atalantini. "Champions, la banda Gasp è pronta": scrive il Corriere di Bergamo in edicola oggi. La vittoria contro il Genoa, con uno Zapata scatenato, è stato un test positivo per l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Domani, l’esordio in Champions a Zagabria, con Muriel a rischio. Lo stadio sarà al completo. "La Dinamo è molto motivata, giocherà con prudenza", prevede l’ex bomber nerazzurro Igor Budan.