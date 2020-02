vedi letture

Corriere di Bergamo: "Col Valencia arbitra Oliver, fece piangere Buffon"

"La gara col Valencia arbitrata da Oliver, fece piangere Buffon". Questo il titolo che il >Corriere di Bergamo dedica all'Atalanta e al prossimo impegno di Champions per la squadra di Gasperini contro il Valencia. In particolare l'attenzione di concentra sul direttore di gara designato per la sfida. E' lo stesso arbitro che diresse i quarti di finale di Champions League 2017-2018 nella gara tra Real Madrid e Juventus con le polemiche per il rigore assegnato ai blancos nel recupero che costò l'eliminazione ai bianconeri.