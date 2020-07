Corriere di Bergamo: "Con la Samp la vittoria più complicata. L’Atalanta scavalca l’Inter"

"Con la Samp la vittoria più complicata. L’Atalanta scavalca l’Inter" è il titolo scelto dal Corriere di Bergamo per parlare del successo della Dea sulla Samp. Nove vittorie consecutive per l’Atalanta, che regola 2-0 la Sampdoria con i gol di Toloi e Muriel, in una delle sfide più complicate. Perché la formazione di Ranieri è molto coperta, corta, e riesce a mettere muscoli per evitare di prendere imbarcate, sin dall’inizio. Ma alla fine la spunta la Dea.