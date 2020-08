Corriere di Bergamo: "Continua la caccia ad un vice Ilicic"

"Continua la caccia ad un vice Ilicic", titola il Corriere di Bergamo. L’Atalanta continua la ricerca per un titolare che possa essere l’alternativa (o il rimpiazzo) di Josip Ilicic, ancora ben lontano da un’ipotesi di rientro. Aleksey Miranchuk, della Lokomotiv Mosca, è un profilo tiepido: la richiesta dei moscoviti non è irraggiungibile, circa 15 milioni, il problema semmai è nello stipendio richiesto, oltre i 2 milioni, più un bonus alla firma. E poi probabilmente lo stesso fantasista vorrebbe una big del calcio europeo: l’Atalanta, pur protagonista in Champions League, ha per ora uno status inferiore. E poi il passaporto da extracomunitario non aiuta. I contatti per Thauvin risalgono a qualche giorno fa, ma domani potrebbero esserci novità.