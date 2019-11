Corriere di Bergamo: "Corsa contro il tempo per Zapata"

© foto di Andrea Giannattasio

"Corsa contro il tempo per Zapata". Si apre così l'edizione del Corriere di Bergamo dedicando la propria pagina al ritorno di Duvan Zapata in campo: "Ieri ha svolto il primo allenamento con il resto dei compagni dopo oltre un mese. Ma potrebbe non essere sufficiente. È lotta contro il tempo per Zapata, al rientro da un problema agli adduttori, per esserci contro la Juventus sabato. Il colombiano, nelle scorsa stagione, segnò quattro reti ai bianconeri".