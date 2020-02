vedi letture

Corriere di Bergamo: "Cristante e Zappacosta fuori: l'aiuto degli ex"

Sulle pagine del Corriere di Bergamo si parla dello scontro diretto tra Atalanta e Roma in programma sabato sera. "Cristante e Zappacosta fuori: l'aiuto degli ex" scrive il quotidiano bergamasco. Gasperini potrebbe avere a disposizione la formazione tipo. Tra i giallorossi fuori Cristante e Zappacosta, due degli ex della gara.