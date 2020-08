Corriere di Bergamo: "Czyborra verso il Cagliari per 5 milioni"

C'è grande movimento in uscita in casa Atalanta: "Czyborra verso il Cagliari per 5 milioni", titola in taglio alto il Corriere di Bergamo. Al netto delle recenti dichiarazioni, Hateboer potrebbe restare in nerazzurro, al pari di Arkadiusz Reca: Lennart Czyborra è infatti nel mirino del club sardo, e andrà via a titolo definitivo.