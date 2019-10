Corriere di Bergamo: "Dea, sogno Scudetto con la macchina da gol"

L'Atalanta è terza in classifica e ha un ruolino di marcia impressionante. "Atalanta, sogno Tricolore coltivato con una macchina da gol": così il Corriere di Bergamo nella sezione sportiva. Sono 28 i gol realizzati in questo avvio di campionato della Dea: nessuno aveva fatto meglio in A, dopo 9 giornate. L’Atalanta si trova al terzo posto, a tre punti dalla Juventus e a due dall’Inter. Si comincia a ventilare la parola "Scudetto", come tre anni fa si sentiva in lontananza la parola "Europa" e l’anno scorso "Champions". La Dea continua a sognare.