Corriere di Bergamo: "Derby a Brescia, trasferta vietata"

Sulla prima pagina del Corriere di Bergamo si parla dell'atteso derby tra Brescia e Atalanta. "Derby a Brescia, trasferta vietata" scrive il quotidiano in apertura. Gli atalantini non potranno andare tutti in trasferta per la sfida di sabato pomeriggio. I biglietti potranno essere acquistati solo dagli ospiti che hanno la membership card dell’Atalanta.