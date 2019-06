Corriere di Bergamo: "Dopo Gasp, c'è Sartori nel mirino del Milan"

"Dopo Gasp, c'è Sartori nel mirino del Milan". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, del Corriere di Bergamo sull'Atalanta. Dopo l’allenatore, il direttore dell’area tecnica. Perché Giovanni Sartori è uno dei nomi nella short list del Milan per diventare il dirigente di riferimento, lavorando a stretto contatto con Paolo Maldini, investito di pieni poteri in casa rossonera, ma senza l’abilitazione necessaria per potere operare. La notizia rimbalza da ambienti milanesi, con la certezza che l’ex capitano debba essere affiancato da qualcuno di comprovata esperienza, bravo sul mercato e che possa indicare i calciatori da acquistare per, eventualmente, assicurarsi ricche plusvalenze.