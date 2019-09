Corriere di Bergamo: "Dopo la Champions, su la testa"

"Dopo la Champions, su la testa". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo. Ritmo basso, condizione ottimale ancora da raggiungere ed emozione. Sono i fattori che hanno inciso nella sconfitta rotonda rimediata dall’Atalanta nell’esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Una squadra impotente, come quella vista due anni fa nel 7-1 subìto dall’Inter a San Siro, che poi, però, ha saputo reagire.