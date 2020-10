Corriere di Bergamo: "Dribbling e sorrisi, Ilicic quasi fuori dal tunnel"

"Dribbling e sorrisi. Il ritorno di Josip (in attesa di test probanti)" è il titolo che il Corriere di Bergamo, all'interno della propria sezione sportiva, dedica a Josip Ilicic. Il talento dell'Atalanta sembra fuori dal tunnel che aveva imboccato dopo la straordinaria notte di Champions a Valencia. Il quotidiano spiega così il cammino affrontato dall'ex Fiorentina: "Nel corso dei mesi lo sloveno ha cercato di rimuovere il tappo che ne stava impedendo il percorso, prima con la famiglia, poi con gli allenamenti in solitaria e infine con quelli in gruppo, per poi tornare finalmente tra i convocati e dal primo minuto". Potrebbe essere il punto di partenza per la seconda parte della sua storia.