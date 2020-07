Corriere di Bergamo: "E' caccia alla Lazio. I dubbi su Ilicic"

vedi letture

Il Corriere di Bergamo oggi in edicola titola sulla Dea: "E' caccia alla Lazio. I dubbi su Ilicic". Caccia aperta al secondo posto. La sconfitta della Lazio contro il Lecce, 2-1 ieri sera, può lanciare la volata dell’Atalanta, al momento a cinque punti dai biancocelesti. Una distanza che appare colmabile, per migliorare il già straordinario risultato dell’anno scorso, quando la Serie A si era chiusa con i nerazzurri al terzo posto, agguantato in extremis. Da capire se Josip Ilicic sarà della sfida: contro il Cagliari è sembrato lento e astratto, molto meno incisivo del solito. Lo sloveno, protagonista del passaggio ai quarti di Champions, sembra in difficoltà, ma il problema fisico dovrebbe essere risolto. Probabilmente rientreranno Gomez e Duvan Zapata, dopo la panchina in Sardegna.