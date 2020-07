Corriere di Bergamo: "È un’Atalanta schiacciasassi: in 9 minuti: stende il Napoli"

"È un’Atalanta schiacciasassi: in 9 minuti: stende il Napoli". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Bergamo in edicola stamani sulla vittoria dei bergamaschi: "Dopo Lazio e Udinese l’Atalanta di Gian Piero Gasperini regola anche il Napoli, tra le squadre più in forma della ripartenza post virus. I nerazzurri hanno vinto 2-0 al Gewiss stadium, con i gol nella ripresa di Pasalic e Gosens, il terzino più prolifico, con dieci gol in stagione, dell’era Gasp. L’Atalanta è così a 7 vittorie consecutive in Serie A, con 60 punti e nove match vinti considerando anche le sfide in Champions League".