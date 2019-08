Corriere di Bergamo: "Facchinetti: un altro inno per l'Atalanta"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere di Bergamo di oggi si parla anche di Atalanta, con le parole di un bergamasco d'eccezione come Roby Facchinetti. Lo storico tastierista dei Pooh ha infatti affermato: "Scriverò un nuovo inno per l'Atalanta. Ne parlerò col presidente Percassi, serve per la Champions". Intanto è boom di abbonamenti, l'entusiasmo sale in città in vista della prossima stagione.