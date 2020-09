Corriere di Bergamo: "Gasp al top in Europa. E domani è sfida tra giochisti"

"Gasp al top in Europa. E domani è sfida tra giochisti": questo il titolo che il Corriere di Bergamo dedica in taglio alto all'Atalanta. Riconoscimento importante per il tecnico nerazzurro, che per la UEFA è il quarto miglior allenatore della scorsa stagione, battuto solamente da Klopp, Flick e Nagelsmann. Intanto domani c'è la sfida al Torino di Marco Giampaolo, definito un "giochista" dal quotidiano.