Corriere di Bergamo: "Gasp ha la testa al Liverpool. Quale turnover col Crotone?"

vedi letture

"Atalanta, quale turnover?", titola oggi il Corriere di Bergamo all'interno della propria sezione sportiva. La Dea ha l'esigenza di avere forze fresche, ma anche di tornare alla vittoria in campionato: "Se è vero che la gara con il Crotone rischia di essere decisiva per il campionato di A - osserva il quotidiano - è evidente che il tecnico ha già la testa verso il Liverpool, avversario di martedì al Gewiss". Muriel in avanti dovrebbe essere intoccabile, mentre in difesa ci sarà un turnover sostenibile. Il momento in casa pitagorica, peraltro, è tutt'altro che semplice: su Stroppa si allungano già le ombre degli altri allenatori.