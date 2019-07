"Gasp pensa a Cervi come vice Gomez". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sul mercato dell'Atalanta. Sistemato il centrocampo, l’Atalanta cerca un attaccante e un difensore. Per il ruolo di vice Gomez avanza il nome di Franco Cervi, ma il Benfica per l’argentino vuole almeno 10 milioni e una cessione definitiva. Dopo l’uscita di Mancini, invece, Gasperini vorrebbe un mancino: la società pensa a Ferrari del Sassuolo.