Corriere di Bergamo: ""Gasp: si parte senza Ilicic: «Scudetto? Fantasia»"

"Gasp: si parte senza Ilicic «Scudetto? Fantasia»". Questo il titolo in prima pagina sul Corriere di Bergamo in riferimento all'Atalanta con le parole del proprio allenatore: "In un clima di normale anormalità («l’approccio al nuovo campionato sarà come non lo è mai stato. Abbiamo finito senza pubblico, giocando ogni tre giorni. E purtroppo sembra ripartiremo allo stesso modo. È un tema che lascia molte incertezze»), Gian Piero Gasperini si presenta — abbronzato e sorridente — all’alba della sua quinta stagione da allenatore dell’Atalanta. Le prime quattro, le ha mitologicamente vissute e tramandate ai posteri. Ma il futuro, non è scritto".