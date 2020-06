Corriere di Bergamo: "Gasperini replica: polemica offensiva quella del Valencia"

"Gasperini replica: polemica offensiva quella del Valencia". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Bergamo: "La diatriba, quella tra il Valencia e Gasperini, sembra infinita. Ieri l’ultima tappa, con la risposta del tecnico dei nerazzurri in un’intervista a Sky Sport: «È una polemica veramente offensiva. So di aver rispettato tutti i protocolli. Sono stato in quarantena come tutti»".