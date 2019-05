Corriere di Bergamo: "Gasperini resta all'Atalanta"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina del Corriere di Bergamo titola: "Gasperini resta all'Atalanta". Dopo le numerose voci che volevano il tecnico vicino alla Roma, il lungo incontro di ieri tra Gasperini e il presidente Percassi ha sciolto ogni dubbio: Gian Piero Gasperini sarà il tecnico della Dea anche nella prossima stagione. Arriverà un ritocco di ingaggio ed un prolungamento fino al 2022: già oggi potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Oggi infatti ci sarà il summit con la dirigenza per capire come muoversi in ottica futura, ma sarà Gian Piero Gasperini a guidare l'Atalanta alla sua prima esperienza in Champions.