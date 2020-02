© foto di Mattia Verdorale

"Gli infortuni del Valencia e la verve di Ilicic". Titola così in taglio alto il Corriere di Bergamo in riferimento alla prossima gara di Champions per i bergamaschi: "Tra due settimane a San Siro il primo confronto tra Atalanta e Valencia". Per i bergamaschi sono stati analizzati i blackout difensivi e la verve di Ilicic mentre per gli spagnoli l'exploit col Barcellona e gli infortuni che iniziano ad essere un problema.