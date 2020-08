Corriere di Bergamo: "Gosens convocato dalla Germania. Ritiro azzoppato"

"Gosens convocato dalla Germania. Ritiro azzoppato", titola quest'oggi in taglio alto il Corriere di Bergamo. Il ritiro nerazzurro rischia di partire azzoppato il trentuno agosto a causa delle convocazioni. Per Gosens la prima volta con la Germania. Capitolo mercato: si tratta ancora per Miranchuk, in osservazione invece Thauvin.