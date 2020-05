Corriere di Bergamo: "Gosens e Castagne, c’è la fila. Freuler piace in Germania"

L'edizione sportiva del Corriere di Bergamo si apre con uno spazio dedicato al calciomercato dell'Atalanta. "Gosens e Castagne, c’è la fila. Freuler piace in Germania: è sacrificabile" scrive il quotidiano bergamasco a pagina 11. Castagne è sul mercato, piace a Inter e Napoli e non è detto che, alla fine, per un’offerta consona non possa andarsene. Per il tedesco servirà, invece, una proposta indecente. Freuler ha mercato in Germania e potrebbe anche andare via.