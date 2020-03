Corriere di Bergamo, Gasp: "I quarti di finale per i nostri tifosi"

"I quarti di finale per i nostri tifosi". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso sul Corriere di Bergamo che ha ripreso le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Valenicia-Atalanta, che si giocherà stasera: "Cercheremo di ottenere i quarti di finale per cercare di dare un po’ di sollievo ai nostri tifosi in questo momento difficile". Sono le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta che stasera (fischio d’inizio alle 21) a Valencia (Mestalla a porte chiuse) gioca il ritorno degli ottavi di Champions League. L’andata è terminata 4-1 per i nerazzurri".