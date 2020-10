Corriere di Bergamo: "Il Gewiss pronto per la sfida all'Olanda di Hateboer"

"Il Gewiss pronto per la sfida all'Olanda di Hateboer". Titola così il Corriere di Bergamo in taglio alto sulla propria prima pagina: "Quattordici anni fa la Coppa del Mondo era a Bergamo, a PalaFrizzoni. Era novembre 2006, dopo la vittoria degli azzurri guidati da Marcello Lippi in Germania, mentre al Comunale andava in scena l’amichevole tra Italia e Turchia. Partita scialba, un gol di Di Natale a evitare la sconfitta degli uomini allenati dal bergamasco Roberto Donadoni. Domani, dopo quasi tre lustri, la Nazionale torna a Bergamo per la sfida contro l’Olanda, valevole per la Nations League".