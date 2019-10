Corriere di Bergamo: "Il Pibe per il Papu"

© foto di Mattia Verdorale

Sulle pagine del Corriere di Bergamo c'è spazio per una lunga intervista rilasciata al quotidiano da parte del Papu Gomez. "Il Pibe per il Papu" il titolo dedicato al capitano dell'Atalanta che visto il documentario 'Diego Maradona' di Kapabia e lo ha commentato così: "Per gli argentini è Dio. Il mio percorso è simile al suo, anche se non ho vinto nulla. Amo andare al cinema con coca cola e popcorn. Di solito arrivo di corsa e sto defilato".