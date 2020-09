Corriere di Bergamo: "Ilicic, il ritorno a Zingonia. E il Papu riflette sull'offerta maxi degli arabi"

"Ilicic, il ritorno a Zingonia. E il Papu riflette sull'offerta maxi degli arabi". Ampio spazio in apertura sul Corriere di Bergamo alle vicende dei due campioni che stanno tenendo banco in queste ore in casa Atalanta. Lo sloveno è tornato a Zingonia nel pomeriggio di ieri: si è fermato circa un'ora, senza allenarsi. Intanto Gómez ha ricevuto una super offerta dagli arabi dell'Al-Nassr: quindici milioni la proposta fatta recapitare ai nerazzurri, mentre l'argentino potrebbe arrivare a percepire fino a otto milioni all'anno, per un triennio. Per l'Atalanta è incedibile, ma ora la palla passa al capitano.