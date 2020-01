"Punto i 100 gol in A. Il ritorno in Champions l'altro obiettivo": così Josip Ilicic, stella dell'Atalanta, che svela ai microfoni del Corriere di Bergamo un retroscena di mercato: "La scorsa estate sono stato molto vicino ad andare via. Sarebbe stata una scelta mia, non della società. Ognuno di noi si pone traguardi alti. Il mio, l’ho sempre detto, è quello di vincere qualcosa. O ci sono le condizioni per lottare per le posizioni di vertice, oppure vado altrove".