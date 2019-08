Corriere di Bergamo intervista Gosens: "Champions, credo agli ottavi"

© foto di Pierpaolo Matrone

E' un Robin Gosens a tutto campo quello che si racconta ai microfoni del Corriere di Bergamo alla vigilia della sfida con il Torino in programma per domani a Parma. Il quotidiano intervista l'esterno nerazzurro, concentrandosi innanzitutto sulla Champions League. Il titolo del quotidiano in prima pagina sta nelle sue parole: "Champions, credo agli ottavi".