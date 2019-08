© foto di Mattia Verdorale

Sul Corriere di Bergamo, in prima pagina, si parla di Atalanta e calciomercato, ma non solo. "Ipotesi Skrtel. E Castagne è infortunato" è il titolo in taglio alto sulla prima pagina del quotidiano oggi in edicola. Martin Skrtel, esperto difensore slovacco, potrebbe essere il giusto acquisto per dare esperienza al reparto arretrato. L'infortunio di Castagne è una brutta tegola e potrebbe bloccare la partenza di Reca. Intanto il popolo atalantino mal digerisce i rincari dei nuovi prezzi degli abbonamenti: quasi raddoppiati i prezzi in curva, abolite le riduzioni family.