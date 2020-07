Corriere di Bergamo: "Juve-Atalanta crocevia dello scudetto. Oggi sorteggi Champions"

Spazio al calcio sulla prima pagina del Corriere di Bergamo. Cresce l'attesa per il big match contro la Vecchia Signora e anche per i sorteggi Champions. "Juve-Atalanta crocevia dello scudetto. Oggi sorteggi Champions" scrive il quotidiano bergamasco. In attesa del big match Scudetto, verranno decisi gli accoppiamenti dei quarti di finale che i bergamaschi hanno conquistato battendo per due volte il Valencia agli ottavi. La fase finale della competizione si disputerà tra il 12 e i l 23 agosto a Lisbona, in Portogallo.