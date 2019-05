© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Juve-Atalanta tra Champions e toto allenatore". Da Roma danno praticamente per certo l'approdo nella capitale da parte dell'attuale tecnico dell'Atalanta, ma non c'è nessuna certezza. Domani i nerazzurri si giocano una partita chiave per raggiungere la Champions League. L'importanza dell'aspetto psicologico è decisivo nella partita di domani.