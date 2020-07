Corriere di Bergamo: "Juve e Atalanta una sfida a (breve) distanza"

vedi letture

"Juve e Atalanta una sfida a (breve) distanza" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina, quest'oggi. La Juve a sette punti di distanza e in crisi. L’Atalanta, invece, è un rullo compressore A cinque giornate dal temine il sogno scudetto, aspettando altri passi falsi dei bianconeri. "Continuare a correre magari non permetterà all’Atalanta di chiudere in testa al campionato, ma le darà grandi chance di acchiappare il secondo posto" scrive il quotidiano.