"Kjaer e gli altri. I nuovi acquisti funzionano": così il Corriere di Bergamo in prima pagina. Piacciono e convincono i nuovi volti dell'Atalanta, versione 2019/2020. Terzo posto in classifica, zero gol subiti nella trasferta di Roma e una squadra che, nonostante la debacle in Champions, funziona e raccoglie i frutti del mercato.