"Kulusevski a gennaio può già partire". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sull'Atalanta. Gennaio può essere il mese di Dejan Kulusevski, centrocampista svedese dell’Atalanta attualmente in prestito al Parma. Il diciannovenne, sempre titolare in questo primo scorcio di campionato con grandi risultati, rischia di finire sul mercato anzitempo. Perché le sue ottime prestazioni stanno portando le big a volere anticipare la concorrenza. In questo senso l’Inter è l’italiana che più sta premendo. La situazione è semplice: i soldi provenienti dalla cessione a titolo definitivo di Gabigol andrebbero a finanziare l’eventuale arrivo in mediana, con Antonio Conte che vorrebbe Arturo Vidal.