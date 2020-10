Corriere di Bergamo: "L’abbraccio dell’Italia e la carica di Mancini"

vedi letture

"L’abbraccio dell’Italia e la carica di Mancini" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina quest'oggi. Stasera al Gewiss Stadium la Nazionale olandese sfiderà per la quarta giornata di Nations League un’Italia ferita nell’animo. Almeno per qualche ora, perché il Covid sembrava essere riuscito a penetrare anche nella squadra azzurra. Dopo i tamponi fatti all’arrivo a Bergamo, è stata riscontrata la positività di Stephan El Shaarawy, asintomatico. Ma in serata, dopo che i calciatori si sono allenati a distanza, l’esito del tampone di controllo è stato negativo.