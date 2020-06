Corriere di Bergamo: "L'Atalanta è ancora quella di febbraio"

"L'Atalanta è ancora quella di febbraio" titola fiero il Corriere di Bergamo quest'oggi. La dimostrazione di forza sul Sassuolo non era scontata ma i nerazzurri, in 90 minuti, hanno già spazzato via i dubbi e le incognite dopo 3 mesi e mezzo di stop. Gosens corre come a febbraio e Duvan Zapata non è solo gol.