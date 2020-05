Corriere di Bergamo: "L'Atalanta e la malinconia di primavera"

"L'Atalanta e la malinconia di primavera" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina. Lo stop del campionato coincide con il periodo più florido dell’Atalanta di Gasperini: a marzo, aprile e maggio, negli ultimi tre anni, la squadra è volata. Su 37 partite disputate in Serie A in questi mesi, i nerazzurri sono stati sconfitti solamente in tre occasioni.