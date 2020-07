Corriere di Bergamo: "L'Atalanta ribalta il Parma. Decisivo Gomez"

Sul Corriere di Bergamo c'è spazio per la vittoria in rimonta dell'Atalanta in casa del Parma. "L'Atalanta ribalta il Parma. Decisivo Gomez" scrive il quotidiano bergamasco. Un’Atalanta spenta per i primi 45 minuti va in svantaggio con il gol di Kulusevski. Nella ripresa partita ribaltata con Malinovskyi e Gomez, in gol un girone dopo.