Corriere di Bergamo: "L'Atalanta riparte ma non per prima"

"L’Atalanta riparte, ma non per prima". Questo il titolo che il Corriere di Bergamo pubblica nel taglio basso della prima pagina odierna. Nelle pagine interne maggiori dettagli sui nerazzurri: "L’Atalanta non riaprirà le danze. Tramonta l’idea della gara il 19 giugno come simbolo per la ripartenza. Si giocherà il 20 o il 21 con il Sassuolo".