Sfida decisiva per l'Atalanta che questa sera a Reggio Emilia sfiderà il Sassuolo. In caso di successo i nerazzurri di Gian Piero Gasperini approderanno ai gironi di Champions League. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo: "L'Atalanta si gioca la storia. La carica di Gasperini".