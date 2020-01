Corriere di Bergamo: "L'Atalanta si inceppa. Vince la SPAL"

© foto di stefano tedeschi

In taglio basso di prima pagina il Corriere di Bergamo titola: "L'Atalanta si inceppa. Vince la SPAL". Un’Atalanta opaca perde al Gewiss Stadium contro la Spal per due a uno. Eppure il vantaggio iniziale aveva illuso potesse essere in arrivo un’altra goleada, come quelle contro Parma e Milan. Invece Andrea Petagna e Mattia Valoti, ex il primo, di origine bergamasca il secondo, hanno ribaltato il risultato. Poi una grande parata di Berisha, all’ultimo, ha mantenuto congelato l’1-2, forse ingiusto per le occasioni viste, ma corretto per la mancanza di verve dimostrata dalla squadra di Gian Piero Gasperini. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Firenze e tre punti di ritardo sulla Roma, in zona Champions.