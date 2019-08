Corriere di Bergamo: "’L'Atalanta sta in Campana"

"’L'Atalanta sta in Campana". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sulla Dea. L’Atalanta continua a cercare il profilo perfetto per completare l’attacco. Considerato che Musa Barrow verrà ceduto — per ritrovare minutaggio e smalto perduto tra scorsa stagione e ritiro — quasi certamente arriverà un altro attaccante. L’idea sarebbe quella di avere un jolly in grado sia di giocare nella posizione di Gomez sia sull’esterno (alla Politano, per dirne uno), sebbene Malinovskyi dietro le punte sia comunque utilizzabile.