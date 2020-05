Corriere di Bergamo: "L'Atalanta torna a correre a casa sua"

Il Corriere di Bergamo dopo due lunghi mesi in cui l'attenzione era rivolta all'emergenza, torna a mettere in prima pagina l'Atalanta: "L'Atalanta torna a correre a casa sua". Caldara scalpita sul campo verde di Zingonia. Gomez arriva in pantofole, Zapata con un curioso cappello. La più grande novità calcistica degli ultimi due mesi e mezzo non è una partita, non è un trionfo in Champions League, ma un allenamento, quello che si è svolto ieri a Zingonia, il primo dopo il lungo stop. Movimenti individuali e in libertà per ciascun giocatore, ma sotto l’occhio attento della società, presente con l’amministratore delegato Luca Percassi, e dello staff tecnico: c’era Gian Piero Gasperini. Riparte così, l’incerta stagione dell’Atalanta, che fino allo scoppio della grave emergenza sanitaria per il coronavirus, stava promettendo benissimo.