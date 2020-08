Corriere di Bergamo: "L'Atalanta tratta col Liverpool per Marko Grujic"

"L'Atalanta tratta col Liverpool per Marko Grujic". Titola così il Corriere di Bergamo sull'interessamento della squadra di Gasperini per un giocatore di Kloop: "Potrebbe essere un occasione se i Reds dovessero lasciarlo partire in una sorta di operazione alla Pasalic, approdato due anni fa dal Chelsea e poi riscattato solamente nelle ultime settimane per 15 milioni. Grujic aveva un riscatto per 20 dal club tedesco — dove ha giocato ottimamente — ma il coronavirus ha fatto riconsiderare l’opzione per l’acquisto".