Corriere di Bergamo: "L'estate atalantina, aspettando Muriel"

© foto di Mattia Verdorale

"L'estate atalantina, aspettando Muriel". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso del Corriere di Bergamo che dedica spazio al mercato dell'Atalanta e al suo programma estivo con tournèe e amichevoli: "Il ritiro fissato per l'11 luglio a Clusone, una settimana in trasferta in Inghilterra e la possibilità che se ne aggiunga un'altra ad agosto in Spagna. Incomincia a declinarsi l'estate atalantina che sarà di preparazione al campionato e soprattutto alla Champions. Con i lavori allo stadio che influenzeranno le amichevoli da giocare lontano da Bergamo. Mercato: a un passo da Muriel e il riscatto di Pasalic".