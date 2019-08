"La Dea pesca il grande City". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo sull'Atalanta. La roulette del sorteggio di Montecarlo sorride all’Atalanta. La squadra di Gasperini trova la corazzata del Manchester City, del «bresciano» Guardiola. Ma le altre due squadre che completano il girone non sono insuperabili. Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria lasciano sognare i tifosi, che hanno esultato per il sorteggio da parte di Wesley Sneijder (nella foto). Il passaggio agli ottavi è la nuova frontiera nerazzurra.