Corriere di Bergamo: "La ripartenza così non ha senso"

vedi letture

Il Corriere di Bergamo titola in taglio alto di prima pagina: "La ripartenza così non ha senso". Sono tanti i commenti di tifosi atalantini, illustri e non, che propenderebbero per una sospensione del campionato. Gli inviti sono alla massima prudenza, nonostante il ruolo importante del calcio in Italia. E tra i più ottimisti troviamo anche chi dichiara: "Se si può finire la stagione bene, ma se non si può noi andiamo lo stesso in Champions", riferendosi al quarto posto attuale della Dea.