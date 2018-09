Corriere di Bergamo: "La squadra di soli immigrati: siamo stati cacciati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bergamo oggi in edicola dà spazio a una storia di calcio minore che però ha avuto grande risonanza a Bergamo e provincia nelle ultime ore. "La squadra di soli immigrati: siamo stati cacciati", il titolo proposto dal giornale in riferimento a quanto accaduto a Foresto Sparso, piccolo paese di circa 3mila abitanti.

Una squadra di soli immigrati non ha avuto più il permesso di allenarsi sui campi dove ha sempre svolto le sue sedute di allenamento negli ultimi anni dopo il cambio di gestione e ha denunciato sui social l'accaduto.

Questa la replica del Sindaco del paese, Roberto Duci: "Ci risiamo con le polemiche razziali, ma a me non è mai interessato che sul campo ci giocassero neri, gialli o marroni. C’era una convenzione che lo consentiva ed era giusto così. Sono stato anche contestato dal paese per questo, ma ho tirato dritto anche quando un mio consigliere si è dimesso, sostenendo che facevo giocare gratis una squadra di soli calciatori di colore. Poi è stato deciso di fare un bando, che è stato vinto dall’unica società partecipante".